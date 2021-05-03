Представитель Кожемяко ответил на слова депутата Ищенко о попытке подкупа

Олег Кожемяко (Фото: primorsky.ru)

Заявление депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко о том, что губернатор Олег Кожемяко якобы предложил ему деньги за отказ участвовать в выборах в 2018 году, вызывает сомнения в его адекватности. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

«Это больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения», — заявил представитель главы региона.

Ранее Ищенко опубликовал в Instagram видео, в котором назвал губернатора «самозванцем», и рассказал, как Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему $2 млн за отказ участвовать в выборах.

По его словам, тогда он заверил, что не будет «вставлять палки в колеса», руководство страны хочет, чтобы Приморским краем управлял Кожемяко, но от предложенной суммы отказался. Более того, Ищенко заявил, что записал телефонный разговор и передал информацию в региональное УФСБ.