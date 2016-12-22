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Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
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Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
Политика, 10:09
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Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

В Приморье Олег Кожемяко, который победил на выборах в минувшее воскресенье, в четверг официально вступил в должность губернатора региона. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» с церемонии инаугурации.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края», — заявил Кожемяко, добавив, что его штабу удалось победить, несмотря на сложную политическую ситуацию и сжатые сроки выборов.

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Инаугурация проходила на сцене Мариинского театра во Владивостоке. После того как председатель избиркома Татьяна Гладких огласила результаты повторных выборов главы региона, Кожемяко получил губернаторское удостоверение и принес присягу.

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья 16 декабря, набрав 61,88% голосов​ при явке около 40%.

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Выборы губернатора были повторными. Предыдущее голосование прошло в два тура — 9 и 16 сентября. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с представителем партии «Единая Россия», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы, так как избирком решил, что из-за обнаруженных нарушений определить победителя невозможно. Тарасенко от участия в повторных выборах отказался. Ищенко не допустил к повторным выборам крайизбирком.

Теги: Олег Кожемяко , Губернатор , Приморье , инаугурация
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