Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

В Приморье Олег Кожемяко, который победил на выборах в минувшее воскресенье, в четверг официально вступил в должность губернатора региона. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» с церемонии инаугурации.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края», — заявил Кожемяко, добавив, что его штабу удалось победить, несмотря на сложную политическую ситуацию и сжатые сроки выборов.

Инаугурация проходила на сцене Мариинского театра во Владивостоке. После того как председатель избиркома Татьяна Гладких огласила результаты повторных выборов главы региона, Кожемяко получил губернаторское удостоверение и принес присягу.

Олег Кожемяко победил на выборах главы Приморья 16 декабря, набрав 61,88% голосов​ при явке около 40%.

Выборы губернатора были повторными. Предыдущее голосование прошло в два тура — 9 и 16 сентября. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с представителем партии «Единая Россия», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы, так как избирком решил, что из-за обнаруженных нарушений определить победителя невозможно. Тарасенко от участия в повторных выборах отказался. Ищенко не допустил к повторным выборам крайизбирком.