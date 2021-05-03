Мадуро сообщил о доставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу
Венесуэла получила новую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала, его словам приводит Sputnik Mundo.
«Министр здравоохранения принял в Майкетии [международный аэропорт в штате Ла-Гуайра] новую партию российской вакцины «Спутник V», — сказал Мадуро, не уточнив количества доз.
Глава государства выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в мае улучшится.
С февраля Венесуэла получила шесть партий российской вакцины.