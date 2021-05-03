Мадуро сообщил о доставке новой партии «Спутника V» в Венесуэлу

За последнюю неделю в Боливарианской Республике было выявлено 8549 новых случаев заражения коронавирусом.

В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину. В феврале Мадуро объявил о начале вакцинации населения против COVID-19 «Спутником V». Президент Венесуэлы поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поставки препарата.

В начале марта «Спутником V» привился сам Мадуро. Глава государства и его жена получили первую дозу вакцины.