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Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

В настоящее время в стране одобрена российская вакцина против коронавируса «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: NicolasMaduro / Twitter)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Мадуро, у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину в рамках механизма COVAX — с помощью денег, «похищенных» у страны, или с помощью обмена нефти на препараты.

Венесуэла находится под санкциями США. Все танкеры, осуществляющие вывоз нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании могут попасть под ограничения. Им будет запрещено сотрудничать с американскими компаниями и иметь счета в этой стране.

Мадуро привился от коронавируса «Спутником V»
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Ранее вице-президент Дельси Родригес заявила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около $7 млрд, часть которых запланирована на закупку вакцин. Также Родригес добавила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об осложнениях.

В программе COVAX участвуют 170 государств. Cтраны со средним и высоким уровнем доходов (их 78) оплачивают приобретение вакцин для 92 стран, которые не могут себе позволить самостоятельную закупку необходимых партий препаратов. От стран-получателей требуется лишь частичная оплата (15%) вакцины. Большая часть поставок через эту программу — препарат от AstraZeneca. Также странам поставляют вакцину от Pfizer и BioNTech. В марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие российской вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX.

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В ноябре 2020 года в Венесуэле прошли испытания российской вакцины, в которых приняли участие 2 тыс. человек, в том числе сын Мадуро Герра и его старшая сестра Мария Тереза.

После этого власти страны в конце декабря 2020 года договорились с РФПИ о поставке в страну 10 млн доз «Спутника V». Вакцинация в Венесуэле российским препаратом началась 19 февраля. Мадуро назвал это «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой». Также Минздрав Венесуэлы одобрил использование китайского препарата Sinopharm.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Роман Котерев
Венесуэла Николас Мадуро вакцины нефть коронавирус
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