Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

В настоящее время в стране одобрена российская вакцина против коронавируса «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm

Николас Мадуро (Фото: NicolasMaduro / Twitter)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Мадуро, у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину в рамках механизма COVAX — с помощью денег, «похищенных» у страны, или с помощью обмена нефти на препараты.

Венесуэла находится под санкциями США. Все танкеры, осуществляющие вывоз нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании могут попасть под ограничения. Им будет запрещено сотрудничать с американскими компаниями и иметь счета в этой стране.

Ранее вице-президент Дельси Родригес заявила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около $7 млрд, часть которых запланирована на закупку вакцин. Также Родригес добавила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об осложнениях.