Мадуро объявил о начале вакцинации жителей Венесуэлы «Спутником V»

В Венесуэле медицинские работники приступили к вакцинации местных жителей от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил в Twitter президент страны Николас Мадуро.

«Первой, кто получил вакцину «Спутник V», стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда», — написал глава государства.

Мадуро назвал это «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой».

В ноябре 2020 года в Венесуэле состоялись испытания российской вакцины. В них приняли участие 2 тыс. человек, включая сына Мадуро Герра и его старшей сестры Марии Терезы. После испытаний власти Венесуэлы договорились с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке в страну 10 млн доз препарата. Соглашение было подписано 29 декабря. На следующий день Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн граждан своей страны за 90 дней. По словам президента, первыми прививку получат медики страны, а после них вакцинацию смогут пройти педагоги и представители движения «Мы — Венесуэла».