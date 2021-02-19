Мадуро поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Николас Мадуро (Фото: Carolina Cabral / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за начавшиеся в феврале поставки в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.

Ранее 19 февраля Мадуро сообщил, что в Венесуэле медики начали вакцинацию местных жителей российской вакциной «Спутник V». Первой получившей препарат стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда.

Лидер Венесуэлы назвал это событие «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой».