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Мадуро поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Carolina Cabral / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за начавшиеся в феврале поставки в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.

Ранее 19 февраля Мадуро сообщил, что в Венесуэле медики начали вакцинацию местных жителей российской вакциной «Спутник V». Первой получившей препарат стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда.

Мадуро объявил о начале вакцинации жителей Венесуэлы «Спутником V»
Общество
Фото:Carolina Cabral / Getty Images

Лидер Венесуэлы назвал это событие «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой».

В ноябре 2020 года в Венесуэле прошли испытания российской вакцины, в которых приняли участие 2 тыс. человек, в том числе сын Мадуро Герра и его старшая сестра Мария Тереза.

После этого венесуэльские власти 29 декабря 2020 года договорились с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке в страну 10 млн доз. По словам президента, первыми прививку получат медики, а после них — педагоги и представители движения «Мы — Венесуэла».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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