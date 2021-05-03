Премьер Чехии заявил о ненужности «Спутник V» стране

Чехия не нуждается в российской вакцине «Спутник V», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу XTV.

«Мы уже в ней [российской вакцине] не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

Бабиш сообщил, что Чехия заказала почти 27 млн доз вакцин против COVID-19, из которых 14 млн приходится на препарат компаний Pfizer-BioNTech.

Вакцинация против коронавируса началась в Чехии в конце декабря прошлого года. Сначала она была доступна для обитателей домов престарелых и медиков, затем возможность привиться получили пожилые люди и учителя. Сейчас сделать прививку могут все жители старше 55 лет.