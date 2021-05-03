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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Чехии заявил о ненужности «Спутник V» стране

Чехия не нуждается в российской вакцине «Спутник V», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу XTV.

«Мы уже в ней [российской вакцине] не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

Бабиш сообщил, что Чехия заказала почти 27 млн доз вакцин против COVID-19, из которых 14 млн приходится на препарат компаний Pfizer-BioNTech.

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Фото:РИА Новости

Вакцинация против коронавируса началась в Чехии в конце декабря прошлого года. Сначала она была доступна для обитателей домов престарелых и медиков, затем возможность привиться получили пожилые люди и учителя. Сейчас сделать прививку могут все жители старше 55 лет.

По словам главы правительства, со среды, 5 мая, пройти вакцинацию смогут люди в возрасте от 50 до 54 лет. При этом он надеется, что все граждане старше 16 лет смогут вакцинироваться не позднее 1 июня.

В начале апреля Бабиш заявил, что ЕС «косвенно вынуждает» Чехию вести переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V», так как Брюссель не способен обеспечить республику антиковидными препаратами. По его словам, стране нужны только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

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В то же время президент Чехии Милош Земан не исключил применение российской вакцины в стране в случае нехватки других препаратов, одобренных европейским регулятором.

Однако позже чешский регулятор прервал изучение документации по «Спутнику V» из-за недостаточности данных. «Полученная документация является абсолютно недостаточной. Например, [в ней] отсутствуют данные, касающиеся производства или качества», — заявили в Пражском государственном институте по контролю лекарств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что решение чешского регулятора связано с дипломатическим скандалом, но оно, по его мнению, «не в интересах» самих чехов.

На данный момент в Чехии выявлено более 1,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли свыше 29,3 тыс. человек. Привились более 3,1 млн человек.

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Источник: JHU
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