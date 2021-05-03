Премьер Чехии заявил о ненужности «Спутник V» стране

Вакцинация против коронавируса началась в Чехии в конце декабря прошлого года. Сначала она была доступна для обитателей домов престарелых и медиков, затем возможность привиться получили пожилые люди и учителя. Сейчас сделать прививку могут все жители старше 55 лет.
По словам главы правительства, со среды, 5 мая, пройти вакцинацию смогут люди в возрасте от 50 до 54 лет. При этом он надеется, что все граждане старше 16 лет смогут вакцинироваться не позднее 1 июня.
В начале апреля Бабиш заявил, что ЕС «косвенно вынуждает» Чехию вести переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V», так как Брюссель не способен обеспечить республику антиковидными препаратами. По его словам, стране нужны только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств.
В то же время президент Чехии Милош Земан не исключил применение российской вакцины в стране в случае нехватки других препаратов, одобренных европейским регулятором.
Однако позже чешский регулятор прервал изучение документации по «Спутнику V» из-за недостаточности данных. «Полученная документация является абсолютно недостаточной. Например, [в ней] отсутствуют данные, касающиеся производства или качества», — заявили в Пражском государственном институте по контролю лекарств.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что решение чешского регулятора связано с дипломатическим скандалом, но оно, по его мнению, «не в интересах» самих чехов.
На данный момент в Чехии выявлено более 1,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли свыше 29,3 тыс. человек. Привились более 3,1 млн человек.