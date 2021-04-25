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Президент Чехии заявил о поддержке идеи закупить «Спутник V»

Милош Земан
Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных Евросоюзом вакцин. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News.

«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины «Спутник V» в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», — сказал Земан.

Земан уже делал подобное заявление в феврале. Тогда президент высказался за использование вакцины «Спутник V», если специалисты сочтут препарат эффективным. Также он отметил, что российскую вакцину рекомендовал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Кроме того, Земан поддержал использование в Чехии препарата из Китая.

В Чехии пообещали рассекретить итоги расследования взрыва во Врбетице
Политика
Фото:Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Отношения России и Чехии испортились в середине апреля, когда власти страны заявили о вероятной причастности российских спецслужб к взрывам склада с боеприпасами в деревне Врбетице. Страны обменялись высылкой дипломатов и сотрудников посольств.

По словам Земана, есть две версии случившегося во Врбетице: согласно первой версии, к инциденту причастны иностранные спецслужбы. Согласно второй, произошедшее — несчастный случай.

В знак солидарности с властями Чехии российских дипломатов выслали Словакия и страны Прибалтики.

Чехия вакцина коронавирус COVID-19 Спутник V
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