Президент Чехии заявил о поддержке идеи закупить «Спутник V»

Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Global Look Press)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных Евросоюзом вакцин. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News.

«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины «Спутник V» в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», — сказал Земан.

Земан уже делал подобное заявление в феврале. Тогда президент высказался за использование вакцины «Спутник V», если специалисты сочтут препарат эффективным. Также он отметил, что российскую вакцину рекомендовал экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула. Кроме того, Земан поддержал использование в Чехии препарата из Китая.

Отношения России и Чехии испортились в середине апреля, когда власти страны заявили о вероятной причастности российских спецслужб к взрывам склада с боеприпасами в деревне Врбетице. Страны обменялись высылкой дипломатов и сотрудников посольств.