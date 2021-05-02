Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Великобритании Доминику Раабу, процитировав христианского святого Антония Великого, сообщает радио «Говорит Москва».
«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — заявила Захарова.
Таким образом представитель дипведомства прокомментировала заявление Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации».
По словам Захаровой, в распространении пропаганды Москву обвиняют те страны, которые сами в ней погрязли. «В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — добавила она.