Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония

Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Великобритании Доминику Раабу, процитировав христианского святого Антония Великого, сообщает радио «Говорит Москва».

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — заявила Захарова.

Таким образом представитель дипведомства прокомментировала заявление Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации».

По словам Захаровой, в распространении пропаганды Москву обвиняют те страны, которые сами в ней погрязли. «В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — добавила она.