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Политика ,  
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Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Великобритании Доминику Раабу, процитировав христианского святого Антония Великого, сообщает радио «Говорит Москва».

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — заявила Захарова.

Таким образом представитель дипведомства прокомментировала заявление Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия «российской пропаганде и дезинформации».

По словам Захаровой, в распространении пропаганды Москву обвиняют те страны, которые сами в ней погрязли. «В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — добавила она.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей статье сайте Европейской внешнеполитической службы от 27 декабря обвинял Россию и Китай в дезинформации в период пандемии. Он сравнил информационные компании российской вакцины с методами международных террористов, которые «также использовали неразбериху в ситуации с COVID-19 для распространения своей собственной пропаганды».

Мария Захарова тогда раскритиковала позицию Борреля и сказала, что тот распространяет «фейковую информацию» и демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. «Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорила она.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отвергал обвинения в дезинформации на период пандемии. «По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — сказал тогда Песков. Он же ранее замечал, что «Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену», пытаясь добиться взаимности от Европы.

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