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Полиция прервала спектакль о протестах в Белоруссии в «Театре.doc»

Фото: elavut / Facebook
Фото: elavut / Facebook

Сотрудники полиции прервали премьеру спектакля о событиях в Белоруссии «Соседи» в «Театре.doc» из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве. Об этом РБК сообщила заместитель директора театра Виктория Холодова.

Холодова рассказала, что перед премьерой спектакля, которая состоялась 1 мая, в театр пришли полицейские и рассказали, что им поступил сигнал о том, «что могут быть провокации». По ее словам, они рассказали о возможном взрывном устройстве в театре, сообщение о котором поступило на телефон 112.

«Спектакль начался, прошло 20 минут, пришел еще один полицейский, сказал, что всех нужно вывести, заставил всех выйти из театра», — пояснила замдиректора.

По словам Холодовой, полицейские никого не задерживали, силовые действия не применяли, а у нее самой сложилось впечатление, что правоохранители сами считали сообщение ложным, но не отреагировать на него не могли.

«Если звонок действительно был, если какие-то «доброжелатели» хотели сорвать спектакль, то действия полицейских обусловлены этим», — добавила она.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сотрудники полиции не нашли на месте взрывных устройств и начали доследственную проверку. «В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация об угрозе взрыва оказалась ложной», — сказал источник.

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РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Спектакль «Соседи» посвящен историям людей, которые так или иначе пострадали во время протестных событий в Белоруссии. По словам Холодовой, он построен по методу «вербатим», когда основой спектакля являются документальные интервью. Актер слышит в наушниках голос реального героя тех событий и воспроизводит его в реальном времени, что, как считают в театре, «позволяет обеспечить максимальную степень достоверности передачи речи и интонации» героя истории.

Активисты SERB попытались в «Театр.doc» сорвать спектакль о Донбассе
Общество

Постановки «Театра.doc» неоднократно срывали. Так, в сентябре 2019 года активисты движения SERB предприняли попытку срыва спектакля «Война близко», который был посвящен вооруженному конфликту в Донбассе, а также украинским заключенным, которые осуждены на территории России.

Аналогичный случай произошел в конце августа 2019 года. Тогда неизвестные активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа» в «Театре.doc». Постановку они называли пропагандой гомосексуализма.

Ранее депутат Елена Ямпольская передала в правоохранительные органы жалобы граждан на три спектакля «Театра.doc». Из заявлений театра следовало, что спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» собирались проверить на антироссийскую пропаганду. В заявлении театра говорилось, что жалобу инициировала «группа лиц» после рейда активистов движения SERB.

Белоруссия Театр.doc полиция Москва премьера
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