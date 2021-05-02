Полиция прервала спектакль о протестах в Белоруссии в «Театре.doc»

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Сотрудники полиции прервали премьеру спектакля о событиях в Белоруссии «Соседи» в «Театре.doc» из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве. Об этом РБК сообщила заместитель директора театра Виктория Холодова.

Холодова рассказала, что перед премьерой спектакля, которая состоялась 1 мая, в театр пришли полицейские и рассказали, что им поступил сигнал о том, «что могут быть провокации». По ее словам, они рассказали о возможном взрывном устройстве в театре, сообщение о котором поступило на телефон 112.

«Спектакль начался, прошло 20 минут, пришел еще один полицейский, сказал, что всех нужно вывести, заставил всех выйти из театра», — пояснила замдиректора.

По словам Холодовой, полицейские никого не задерживали, силовые действия не применяли, а у нее самой сложилось впечатление, что правоохранители сами считали сообщение ложным, но не отреагировать на него не могли.