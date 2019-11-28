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Депутат ответила на сообщения о требовании проверить спектакли Театра.doc
В «Театре.doc» сообщили, что в правоохранительные органы поступила жалоба на три спектакля, которую направила депутат Елена Ямпольская. Депутат объяснила РБК, что жалобу не подавала, а только, следуя закону, передала обращение
Елена Ямпольская (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Депутат Госдумы и глава комитета парламента по культуре Елена Ямпольская заявила, что не обращалась в правоохранительные органы с просьбой о проверке спектаклей «Театра.doc».

«Никаких заявлений от меня ни в полицию, ни в прокуратуру, никаких требований проверки «Театра.дос» от меня не поступало. Было заявление группы граждан, направленное в комитет по культуре. Существует федеральный закон, который предписывает, как работать с группами граждан. Нарушать этот закон ни один депутат, как и ни один чиновник не имеет права, это все отслеживается», — сказала Ямпольская РБК.

Она пояснила, что по закону, если к депутату пришло обращение граждан «не по нашим полномочиям (а я не могу проверять, пускает «Театр.дос» на свои спектакли детей несовершеннолетних или нет), то он должен в течение недели отправить его в соответствующие органы. «Я никогда в жизни не обращалась в правоохранительные органы по поводу организации культуры и не собираюсь взаимодействовать с организациями культуры при помощи правоохранительных органов. Это не мой стиль», — добавила Ямпольская.

О жалобе в правоохранительные органы на три спектакля театра «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228», ранее сообщил сам «Театр.doc». В заявлении театра говорилось, что жалобу инициировала «группа лиц» после рейда активистов движения SERB. При этом театр писал, что «особенно грустно от того, что «народный» донос против спектаклей направила депутат Елена Ямпольская, театральный критик».

Из заявления театра следует, что спектакли собираются проверить на антироссийскую пропаганду. «И вот вместе с полицией мы пытаемся объяснить очевидное: что спектакли театра «Война близко», «Выйти из шкафа», «Рейв 228» не занимаются антироссийской пропагандой», — говорится в заявлении «Театра.doc». В театре добавили, что у этих спектаклей есть возрастной ценз 18+, а сотрудники «проверяют паспорта зрителей» на входе.

В сентябре сообщалось, что активисты движения SERB предприняли попытку срыва спектакля «Война близко» в «Театре.doc». Аналогичный случай произошел в конце августа. Тогда неизвестные активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа» в «Театре.doc», объяснив, что постановка была пропагандой гомосексуализма.

Авторы: Мария Бондаренко, Артем Афонский
Теги: Театр.doc, проверки
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