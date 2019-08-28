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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,69%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,77%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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«Театр.doc» заявил о срыве спектакля неизвестными

В московском театре документальной пьесы «Театр.doc» неизвестные активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа», сообщила РБК режиссер театра Анастасия Патлай.

«В 20:20 организованная группа примерно из десяти человек ворвалась на спектакль «Выйти из шкафа» и прервала его проведение, объяснив это пропагандой гомосексуализма», — рассказала она РБК.

В описании пьесы на сайте театра говорится, что «Выйти из шкафа» — «документальный спектакль про каминг-ауты» (так называют ситуацию, когда человек нетрадиционной ориентации решает о ней заявить публично. — РБК).

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли прокомментировать РБК информацию о срыве активистами спектакля «Театра.doc».

В марте сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом («Центр Э») МВД России просили руководство театра отменить спектакль «Кантград», в котором рассказывается о послевоенной жизни города Кенигсберга — Калининграда. «Интересовались самим спектаклем, [от сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД] поступали просьбы отменить его», — рассказывала тогда администратор театра Юлия Селина.

Теги: спектакль, Театр.doc, новости РБК
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