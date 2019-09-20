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Активисты SERB попытались в «Театр.doc» сорвать спектакль о Донбассе

Активисты движения SERB предприняли попытку срыва спектакля «Война близко» в московском театре документальной пьесы «Театр.doc». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на сотрудницу театра Ирину Векшину.

По ее словам, активисты пришли в театр перед началом представления, однако в зрительный зал их не пустили. В этот момент в театре шел показ постановки «Война близка», режиссером которого является Елена Гремина. В этот момент к пожарному выходу подошли активисты и бросили в зал стаканчик с неизвестным веществом. По словам Векшиной, в емкости могли находиться фекалии. После этого часть зрителей покинули зал. Другая часть посетителей и актеров осталась. Сотрудники театра не стали прерывать показ спектакля.

Из-за действий активистов пришлось проветривать зал, а мебель в театре — отмывать, сообщила РБК режиссер театра Зарема Заудинова.

Представитель театра сообщил «Интерфаксу», что полиция займется расследованием данного инцидента. «Спектакль не был сорван. После его окончания в зал через пожарный вход попали активисты движения SERB и кинули в зал несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом», — сказал собеседник агентства. От представителей театра в полицию поступило заявление из-за вторжения, а в театр приехал наряд полиции, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Активисты убежали из театра после того, как услышали, что сотрудники вызвали полицию, добавила Заудинова РБК.

Постановка «Война близко» посвящена вооруженному конфликту в Донбассе, а также украинским заключенным, которые осуждены на территории России. После спектакля состоялся телемост с украинским режиссером Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которых передали Киеву в рамках обмена в Москвой заключенными.

Аналогичный случай произошел в конце августа текущего года. Тогда неизвестные активисты сорвали спектакль «Выйти из шкафа» в «Театре.doc», объяснив, что постановка была пропагандой гомосексуализма.

Теги: Москва, Театр. doc, SERB, новости РБК
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