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На химическом заводе в Иране произошел пожар

Фото: Tasnim News Agency
Фото: Tasnim News Agency

На химическом заводе в иранском городе Кум произошел пожар. Об этом со ссылкой на пожарную службу города сообщило агентство Tasnim.

По словам представителя пожарной службы Хамида Карими, пожар на фабрике «Моваллан» начался в 6:00 по местному времени (7:30 мск), а при тушении были задействованы более 100 пожарных.

Карими сообщил, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на резервуары, где хранится спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Он также добавил, что во время операции одна пожарная машина сгорела: двое пожарных пострадали, их оперативно доставили в больницу.

В районе пожара ввели чрезвычайное положение, и все организации, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), были мобилизованы для борьбы с огнем.

Химический завод «Моваллан» является крупнейшим в Иране частным производителем фталевого ангидрида, говорится на сайте предприятия.

Это вещество, в свою очередь, является важным исходным продуктом в производстве различных пластмасс, красителей и добавок для авиационного топлива. Вещество токсично, может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек глаз.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан

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В январе этого года на нефтехимическом заводе в Уфе произошел взрыв и пожар. «На производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания двух емкостей с нефтепродуктами», — сообщил РБК представитель предприятия.

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности, а к тушению огня привлекли 144 человека и 44 единицы техники. Тогда сообщалось об одном погибшем.

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