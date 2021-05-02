На химическом заводе в Иране произошел пожар
На химическом заводе в иранском городе Кум произошел пожар. Об этом со ссылкой на пожарную службу города сообщило агентство Tasnim.
По словам представителя пожарной службы Хамида Карими, пожар на фабрике «Моваллан» начался в 6:00 по местному времени (7:30 мск), а при тушении были задействованы более 100 пожарных.
Карими сообщил, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на резервуары, где хранится спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Он также добавил, что во время операции одна пожарная машина сгорела: двое пожарных пострадали, их оперативно доставили в больницу.
В районе пожара ввели чрезвычайное положение, и все организации, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), были мобилизованы для борьбы с огнем.
Химический завод «Моваллан» является крупнейшим в Иране частным производителем фталевого ангидрида, говорится на сайте предприятия.