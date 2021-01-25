В Уфе при пожаре на нефтехимическом заводе погиб человек

Фото: МЧС

В Уфе случился пожар на заводе «Уфаоргсинтез», погиб человек. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС.

«Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал», — уточняется в сообщении. Раненого отвезли в городскую больницу.

Загорелись две емкости с углеводородами. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. В тушении участвуют 144 человека и 44 единицы техники. На место прибыл начальник главка МЧС Республики Башкортостан Марат Латыпов.

В пресс-службе компании «Башнефть» и республиканском госкомитете по ЧС сообщили, передает «РБК Уфа», что на заводе загорелись две цистерны с газом. «Произошло загорание двух емкостей 20 и 25 куб. м с метано-водородной фракцией. Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10–15 м», — уточнили в госкомитете. Там отметили, что угрозы распространения огня нет.