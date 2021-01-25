На нефтехимическом заводе в Уфе произошел взрыв

Причина взрыва пока неизвестна, по неподтвержденным данным он произошел из-за нарушения техники безопасности. На территории завода загорелись два резервуара с продуктами переработки нефти

На газо- и нефтеперерабатывающем завода «Уфаоргсинтез» произошел взрыв и пожар, сообщает ТАСС. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент взрыва.

В сообщении МЧС взрыв не упоминается, однако говорится, что загорелись две емкости. При пожаре погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован, уточнили в МЧС.

«Поступило сообщение о горении двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез». Что горит и площадь уточняется», — сообщили РБК в ГУ МЧС по Башкирии.

Пожару присвоили четвертый номер сложности. На месте работает лаборатория для мониторинга концентрации вредных веществ в окружающем воздухе.