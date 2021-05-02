Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Ситуация с COVID-19 в стране все еще остается напряженной, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия1», передает «РИА Новости».

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом», — сказал он.

Он также уточнил, что для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от COVID-19 необходимо 69,8 млн человек.

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