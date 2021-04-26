В Роспотребнадзоре дали совет по отдыху на майские праздники

Роспотребнадзор посоветовал россиянам, как отдохнуть на майские праздники и не повредить здоровье. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«С наступлением майских праздников начинается сезон загородных пикников, дачных поездок и отдыха на берегу водоемов. Чтобы провести это время с пользой для здоровья, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться простых, но важных правил», — говорится в сообщении.

Так, чтобы избежать заражения коронавирусом, праздничные дни стоит провести за городом или на даче в кругу семьи. Не следует ходить по гостям и принимать гостей. Если гости все-таки пришли, не нужно забывать про маску.

Роспотребнадзор также рекомендует отказаться от отдыха в компании, в том числе во время прогулок и пикников на природе, и поздравлять друг друга дистанционно.