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«СПИД.Центр» сообщил о визите полиции в отделения фонда в трех городах

Фото: spid.center / Facebook
Фото: spid.center / Facebook

После кинопоказа ЛГБТ-драмы «Фанаты» в отделения фонда «СПИД.Центр» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пришла полиция. Об этом сообщил РБК координатор московского отделения фонда Ярослав Распутин.

«Пришли сотрудники полиции по звонку Тимура Булатова, что якобы мы показываем неприличного содержания кино, пропагандирующее гомосексуальность несовершеннолетним. У нас был показ фильма Севы Галкина «Фанаты». В наш фонд в принципе нельзя приходить несовершеннолетним, у нас пространство 18+. На кинопоказе на входе мы у всех проверяли паспорта. Поэтому сообщение было ложным», — рассказал он.

Распутин пояснил, что сотрудники правоохранительных органов пришли, когда в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге показ фильма уже закончился, а в Москве проходила встреча с режиссером Галкиным.

«В Москве встретил их я. Никаких задержаний и следственных действий они не предпринимали, заглянули в зал, визуально оценили, что несовершеннолетних нет и опросили нас. Мы сообщили полиции, что все мероприятия фонда призваны привлечь людей к тестированию. Что будет дальше, не знаю», — отметил координатор фонда.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Как прошла церемония открытия ММКФ-2021. Фоторепортаж
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Ранее Московский международный кинофестиваль (ММКФ) отказался показывать короткометражный фильм «Фанаты». Его сюжет основан на реальных событиях, фильм рассказывает о том, как двое московских ультраправых болельщиков «Спартака» охотились за геями с целью ограбления и убийства. По словам режиссера картины Севы Галкина, с ним связался представитель ММКФ, который сообщил, что «администрация фестиваля без объяснения причин сняла фильм с показа», и посоветовал режиссеру найти другую площадку вместо Дома кино.

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В начале апреля после заявления активиста Тимура Булатова сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли на открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» в Петербурге и опечатали кинозалы, где должны были проходить показы. Позднее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что причиной закрытия кинофестиваля стали многочисленные нарушения норм эпидемиологической безопасности, выявленные после осмотра помещения, в котором проходили мероприятия.
 

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