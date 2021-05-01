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Общество
,
01 мая, 14:04
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В Китае из-за урагана погибли 11 человек. Видео
В восточной китайской провинции Цзянсу на город Наньтун обрушилась гроза с градом и ураганным ветром. В результате погибли 11 человек, еще более 100 получили травмы
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