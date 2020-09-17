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Курс доллара на 18 сентября USD ЦБ: 75,19 (+0,27)

Курс евро на 18 сентября EUR ЦБ: 88,63 (-0,23)

Как создать стабильный бизнес на рынке с ярко выраженной сезонностью

Теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира серии Premier 5 в Риме

Кремль заявил о невозможности выдачи Польше диспетчеров из дела о Ту-154

В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное

Режиссер Молочников заболел COVID-19 перед премьерой своего спектакля

«Криптовалюты в самом начале роста». Почему биткоин будет стоить $100 000

«Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть

Тимченко в девятый раз избрали председателем совета директоров КХЛ

ЦБ отложил штрафы для банков из-за подключения к системе платежей

Адвокат сообщил о проверке СК обстоятельств смерти певицы Легкоступовой

Как миллениалы изменили классический гардероб

В США из-за урагана Салли затопило города в двух штатах. Фоторепортаж

Kia остановила работу двух крупных заводов из-за коронавируса