Общество , 17 сен, 14:12
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В США из-за урагана Салли затопило города в двух штатах. Фоторепортаж
В результате урагана Салли на юго-восточном побережье США без электричества остались около полумиллиона человек, один человек погиб. Улицы многих городов в Алабаме и Флориде затоплены: за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков.
Ураган Салли обрушился на штаты Флорида и Алабама
На фото: Дофин-Айленд, Алабама
За несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков, что привело к затоплениям
Без света остались 550 тыс. жителей юго-западного побережья
На фото: Пердидо-Ки, Флорида
Один человек погиб, еще один пропал без вести
Судно в гавани Пенсаколы, Флорида
Скорость ветра достигала 165 км/час, сейчас он ослаб до категории тропического шторма