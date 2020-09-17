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В США из-за урагана Салли затопило города в двух штатах. Фоторепортаж

В результате урагана Салли на юго-восточном побережье США без электричества остались около полумиллиона человек, один человек погиб. Улицы многих городов в Алабаме и Флориде затоплены: за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков.
Фото:Kathleen Flynn / Reuters
Фото: Kathleen Flynn / Reuters

Ураган Салли обрушился на штаты Флорида и Алабама

На фото: Дофин-Айленд, Алабама
 

Фото:Gerald Herbert / AP
Фото: Gerald Herbert / AP

За несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков, что привело к затоплениям

Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Без света остались 550 тыс. жителей юго-западного побережья

На фото: Пердидо-Ки, Флорида

Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Один человек погиб, еще один пропал без вести

Фото:Jonathan Bachman / Reuters
Фото: Jonathan Bachman / Reuters
Судно в гавани Пенсаколы, Флорида
 
Фото:Gerald Herbert / AP
Фото: Gerald Herbert / AP

Скорость ветра достигала 165 км/час, сейчас он ослаб до категории тропического шторма

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