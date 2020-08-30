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Число жертв урагана «Лаура» в США возросло до 16

Число жертв урагана «Лаура», обрушившегося на штаты Техас и Луизиана, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает агентство Assisiated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, жертвами стихии стали 84-летний мужчина и 80-летняя женщина в городе Аллен-Пэриш. Отмечается, что они погибли из-за отравления угарным газом в результате небезопасной эксплуатации генераторов, также как и более половины остальных жертв.

На место происшествия прибыл президент США Дональд Трамп. Вместе с губернатором Луизианы Джоном Белл Эдвардсом он осмотрел последствия непогоды. 

Впоследствии жители юго-западной Луизианы приступили к уборке поваленных деревьев, а также сорванных крыш и обрушенных линий электропередач.

Ранее сообщалось о 14 погибших в результате урагана. В частности, пятеро погибли из-за упавших деревьев, еще один житель утонул. Восемь человек умерли, отравившись угарным газом из-за использования в своих домах электрических генераторов.

В Гаити жертвой урагана «Лаура» стал 31 человек. Ранения получили восемь человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Ранее губернатор Луизианы назвал ураган «Лаура» самым мощным из затрагивавших регион. В то же время Эдвардс отмечал, что его последствия оказались менее катастрофичны, чем ожидалось.

Теги: США, ураган, погибшие
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