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Тропический шторм «Йота» в Карибском море усилился до урагана

Фото:NHC_Atlantic / Twitter
Фото: NHC_Atlantic / Twitter

Тропический шторм «Йота», направляющийся в сторону Центральной Америки, усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

«Разведывательный самолет сообщает, шторм «Йота» усилился до урагана и стал 30-м ураганом ураганного сезона 2020 года в Атлантике. Ожидается, что «Йота» быстро перерастет в сильный ураган по мере приближения к Центральной Америке», — говорится в сообщении ведомства. По данным NHC, максимальная скорость ветра достигает 120 км/ч.

Как пишет CNN, ураган может достигнуть границы Гондураса и Никарагуа к понедельнику или вторнику.

Тропический шторм получает имя, если скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/ч. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 км/ч.

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