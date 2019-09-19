Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния. Соответствующее видео американский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Вы можете пожарить яичницу на этой стене», — сказал Трамп, отметив, что она по задумке поглощает тепло, чтобы отпугнуть людей, которые захотят по ней взобраться (цитата по The Hill). Он добавил, что стена состоит из арматуры и бетона, что не позволяет ее легко разрушить. По словам американского президента, правительство направило 20 опытных альпинистов, чтобы они попытались преодолеть стену, однако никто из них не смог этого сделать.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Споры о финансировании барьера привели к самой долгой в истории приостановке работы правительства США, продлившейся 35 дней. Трамп объявил режим чрезвычайного положения и направил на строительство $6 млрд, ранее выделенных для других проектов. Позже лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил Трампа в том, что он перенаправил на строительство стены $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе.