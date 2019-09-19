Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 18 сен, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 18 сен, 12:36
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Общество, 07:04 Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн Бизнес, 07:02 Альфа-банк увидел потенциал роста спроса на сталь на фоне торговых войн Pro, 07:00 Трамп расписался на стене на границе с Мексикой Политика, 06:40 СМИ узнали суть обвинений против адвоката экс-премьера Дагестана Общество, 06:26 Politico узнало о раскритикованной Болтоном внешней политике Трампа Политика, 06:19 АСВ обвинило беглого банкира в создании схемы перевода активов на офшор Финансы, 06:01 Убившего сестру основателя Lingualeo отправят на лечение в психбольницу Общество, 05:50 Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности Политика, 05:26 Microsoft выкупит свои акции на $40 млрд Финансы, 05:24 Два человека погибли в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса Общество, 04:57 В топ-500 лучших по трудоустройству выпускников вошли 13 вузов из России Общество, 04:38 Помпео заявил о недопустимом «угрожающем поведении» Ирана Политика, 04:28 СК сообщил о состоянии пострадавших от браконьеров из КНДР пограничников Общество, 04:00
Политика ,  
0 
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния. Соответствующее видео американский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Вы можете пожарить яичницу на этой стене», — сказал Трамп, отметив, что она по задумке поглощает тепло, чтобы отпугнуть людей, которые захотят по ней взобраться (цитата по The Hill). Он добавил, что стена состоит из арматуры и бетона, что не позволяет ее легко разрушить. По словам американского президента, правительство направило 20 опытных альпинистов, чтобы они попытались преодолеть стену, однако никто из них не смог этого сделать.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Споры о финансировании барьера привели к самой долгой в истории приостановке работы правительства США, продлившейся 35 дней. Трамп объявил режим чрезвычайного положения и направил на строительство $6 млрд, ранее выделенных для других проектов. Позже лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил Трампа в том, что он перенаправил на строительство стены $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе.

Теги: Мексика, стена Трампа, автограф
Материалы по теме
Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией
Политика
СМИ сообщили об урезании Пентагоном 127 проектов из-за стены Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter