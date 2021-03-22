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Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой

Администрация президента США Джо Байдена должна немедленно возобновить строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, опубликованном в Twitter его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.

«Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Им нужно было только дать работать этой бесперебойной системе на автопилоте. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — отметил Трамп.

По его мнению, действия новой администрации привели к смерти людей и трагическим событиям, а также ввозу наркотиков в США через южную границу. Трамп отметил, что властям «следует незамедлительно закончить строительство стены». Он указал, что это можно сделать за несколько недель.

В Техасе заблокировали решение Байдена о прекращении депортации мигрантов
Политика
Фото:David J. Phillip / AP

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил в эфире CNN, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из Латинской Америки. По его мнению, одной из основных причин происходящего стало частичное упразднение инфраструктуры для временного размещения нелегалов по решению администрации Трампа.

Сразу после вступления в должность Байден подписал указы, ослабляющие ограничительные меры в отношении мигрантов. Один из указов запрещает депортацию незаконных мигрантов, попавших в США с детьми. Трамп стремился отменить привилегии для детей незаконных мигрантов, однако, Байден призвал конгресс принять законы, позволяющие им получить гражданство.

Другой указ отменил ранее введенные Трампом меры по ужесточению режима контроля над нелегальной иммиграцией. Помимо этого, Байден отменил указ Трампа, блокирующий иммиграцию из 13 стран с преимущественно мусульманским населением, и приостановил финансирование строительства стены на границе с Мексикой из специального фонда.

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