Трамп предложил Байдену достроить стену на границе с Мексикой

Администрация президента США Джо Байдена должна немедленно возобновить строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, опубликованном в Twitter его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.

«Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Им нужно было только дать работать этой бесперебойной системе на автопилоте. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — отметил Трамп.

По его мнению, действия новой администрации привели к смерти людей и трагическим событиям, а также ввозу наркотиков в США через южную границу. Трамп отметил, что властям «следует незамедлительно закончить строительство стены». Он указал, что это можно сделать за несколько недель.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил в эфире CNN, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из Латинской Америки. По его мнению, одной из основных причин происходящего стало частичное упразднение инфраструктуры для временного размещения нелегалов по решению администрации Трампа.