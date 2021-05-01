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Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна соблюдать взятые на себя обязательства. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — отметил госсекретарь.

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Он также указал, что США осуждают введенные Россией санкции против чиновников ЕС. По мнению Блинкена, они являются «еще одной попыткой Москвы запугать критиков».

Ранее Россия ввела санкции против восьми должностных лиц Европейского союза. В черный список попали, в том числе председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Им запретили въезд на территорию России.

Таким образом Москва ответила на действия ЕС. В начале марта ЕС ввел персональные санкции против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. 22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека.

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