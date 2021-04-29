Байден объяснил политику США в отношении России

Президент США Джо Байден назвал американские санкции, введенные против России, пропорциональным ответом на вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом он заявил во время выступления перед Конгрессом, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Что касается России, я очень четко дал понять Путину, что хотя мы не стремимся к эскалации, у их действий будут последствия. Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство в выборы со стороны России и на кибератаки на наше правительство и бизнес», — сказал глава государства.

По словом Байдена США и Россия могут быть партнерами, но только по тем вопросам, где интересы стран сходятся. В качестве примера президент США привел продление СНВ-3 и работу по «климатическому кризису».

15 апреля США ввели очередные санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках, а также в нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.