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Байден объяснил политику США в отношении России

Президент США Джо Байден назвал американские санкции, введенные против России, пропорциональным ответом на вмешательство в выборы и кибератаки. Об этом он заявил во время выступления перед Конгрессом, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Что касается России, я очень четко дал понять Путину, что хотя мы не стремимся к эскалации, у их действий будут последствия. Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство в выборы со стороны России и на кибератаки на наше правительство и бизнес», — сказал глава государства.

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По словом Байдена США и Россия могут быть партнерами, но только по тем вопросам, где интересы стран сходятся. В качестве примера президент США привел продление СНВ-3 и работу по «климатическому кризису».

15 апреля США ввели очередные санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках, а также в нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.

Также США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Российский МИД после этого сообщил, что зеркально ответит на объявление сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата.
Помимо этого, российское внешнеполитическое ведомство заявило, что запустит процедуру, которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран.

США Россия Джо Байден
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