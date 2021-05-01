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Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Владислав Тюкин из Санкт-Петербурга стал победителем восьмого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети». Трансляцию финала вел «Первый канал».

По итогам зрительского голосования 12-летний Тюкин набрал 43,7%.

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В финале конкурса Тюкин исполнил композиции «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой и «Who Wants to Live Forever» группы Queen. Его наставником в шоу выступала певица Светлана Лобода.

За титул победителя сезона также боролись 13-летняя Мария Политикова из команда рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, и 12-летняя Елизавета Трофимова из команды певца Егора Крида.

В прошлом сезоне победу одержала 10-летняя жительница подмосковного Ногинска Олеся Казаченко. Она спела в финале песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Наставником девочки был Баста.

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