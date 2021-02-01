«Первый канал» назвал новых ведущих шоу «Голос. Дети»

Егор Крид (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Ведущими нового сезона шоу «Голос. Дети» стали Егор Крид, Светлана Лобода и Баста. Это следует из анонса, опубликованного на сайте «Первого клана».

Для Егора Крида этот сезон в проекте будет дебютным. Баста участвует в музыкальном телепроекте уже в третий раз.

Лобода ранее говорила, что не планирует больше работать на шоу после скандала с победой дочери Алсу и банкира Яна Абрамова. Как рассказали источники РБК на «Первом канале», на шоу были замечены «признаки аномального голосования». За Микеллу Абрамову проголосовали 56,6% зрителей. Позже на сайте телеканала были опубликованы результаты закрытого телефонного и СМС-голосования. В соответствии с ними за участника, занявшего первое место (имена в таблице не приводятся), по СМС было отдано в полтора раза больше голосов, чем за ближайшего конкурента, а через телефонное голосование — в 18 раз больше.

В ходе слепых прослушиваний наставники нового сезона наберут в свои команды по 15 юных исполнителей. Затем конкурсанты пройдут отсев на этапах «Поединки» и «Песня на вылет». Победителя выберут телезрители.