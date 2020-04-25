Зрители определили победителя седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя жительница подмосковного Ногинска Олеся Казаченко стала победительницей седьмого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети». Трансляцию финала конкурса вел «Первый канал».

В финале песенного конкурса Казаченко исполнила песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». За нее проголосовали 35,7% телезрителей. Наставником девочки был рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По итогам сезона он был также назван лучшим наставником с результатом в 40% голосов зрителей.

Кроме Казаченко в финал шоу прошли также Артем Фокин из команды Полины Гагариной и Софья Туманова, наставником которой был Валерий Меладзе. Туманова в финале выступала в режиме онлайн из специальной студии, что стало первым подобным опытом телеканала.

Победительница седьмого сезона получила в награду статуэтку, денежный приз в 1 млн руб, сертификаты на запись своего первого сингла и оборудование для домашней звукозаписывающей студии. Их вручал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.