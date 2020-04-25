Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Власти США заявили о более чем 5 млн проведенных тестов на коронавирус Общество, 03:01 Инфекционисты объяснили «скачки» числа заболевших в России за неделю Общество, 03:01 Зрители определили победителя седьмого сезона шоу «Голос. Дети» Технологии и медиа, 02:42 В Архангельске загорелся деревянный жилой дом Общество, 02:27 Кокорин заявил об интересе к нему со стороны топ-клубов Италии Спорт, 02:05 В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19 Общество, 01:58 СМИ узнали о планах Фонда кино изменить финансирование трех кинокомпаний Общество, 01:32 В Бельгии начнут постепенно отменять карантин с 4 мая Общество, 01:31 Минобороны опубликовало уникальные фото периода встречи на Эльбе Общество, 01:06 ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами Общество, 00:49 Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Политика, 00:38 Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье Общество, 00:10 Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Общество, 00:00 Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах Общество, 00:00
Новости без коронавируса ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Зрители определили победителя седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя жительница подмосковного Ногинска Олеся Казаченко стала победительницей седьмого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети». Трансляцию финала конкурса вел «Первый канал».

В финале песенного конкурса Казаченко исполнила песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». За нее проголосовали 35,7% телезрителей. Наставником девочки был рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По итогам сезона он был также назван лучшим наставником с результатом в 40% голосов зрителей.

Кроме Казаченко в финал шоу прошли также Артем Фокин из команды Полины Гагариной и Софья Туманова, наставником которой был Валерий Меладзе. Туманова в финале выступала в режиме онлайн из специальной студии, что стало первым подобным опытом телеканала.

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Общество

Победительница седьмого сезона получила в награду статуэтку, денежный приз в 1 млн руб, сертификаты на запись своего первого сингла и оборудование для домашней звукозаписывающей студии. Их вручал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.

Яндекс. Директ

Средства, которые собрали через СМС-голосование, будут отправлены в благотворительный фонд «Вера», который занимается помощью хосписам.

Музыкальное телешоу «Голос. Дети» выходит в России с 2014 года и является адаптацией нидерландского телепроекта The Voice Kids. К участию в нем допускаются дети от 7 до 14 лет. В конкурсе три наставника, каждый из которых набирает себе команду из 15 человек. От взрослой версии шоу «Голос. Дети» отличается, прежде всего, тем, что во время поединков конкурсанты поют втроем, а не вдвоем.

Теги: «Голос», конкурс
Материалы по теме
Алсу заявила о покупке 40 голосов в пользу своей дочери на «Голос. Дети»
Общество
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter