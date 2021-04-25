Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока-2»

Заместитель председателя правительства России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет полностью достроен. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли проект доведен до конца.

23 апреля вице-премьер говорил, что «Северный поток-2» достроят уже в этом году. Оператор газопровода, компания Nord Stream 2, сообщал, что на конец марта удалось проложить 2339 км, или 95% от общей протяженности трубопровода — осталось еще 121 км труб.

«Северный поток» протянется по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в Европу. Протяженность газопровода составляет 1224 км, а мощность двух ниток — 55 млрд куб. м топлива в год.