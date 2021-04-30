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Подозреваемого в убийстве Шеремета перевели под домашний арест

Андрей Антоненко
Андрей Антоненко (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения военному музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета, на домашний арест. Об этом сообщает издание МИГ со ссылкой на пресс-службу суда.

Антоненко обязали носить электронный браслет. Об изменении меры пресечения просила защита подозреваемого. Прокуратура не выступила против, однако отметила, что риск укрытия Антоненко от суда и давления на других участников процесса по-прежнему остаются.

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Антоненко был арестован в декабре 2019 года.Ранее по этому делу была арестована сожительница Антоненко Юлия Кузьменко.

Журналист Павел Шеремет был взорван в июле 2016 года в центре Киева. Помимо Кузьменко и Антоненко, в его убийстве подозревают еще троих: Яну Дугарь, Владислава и Инну Грищенко. По версии правоохранительных органов, убийство было совершено с целью дестабилизировать социально-политическую ситуацию на Украине.

Шеремет долгое время работал на ОРТ и «Первом канале». Последние годы он работал на украинских телеканале «24» и радиостанции «Вести».

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