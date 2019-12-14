В Киеве арестовали третьего подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал музыканта Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщает УНН.

Судья назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Антоненко является ветераном вооруженного конфликта в Донбассе и сожителем детского врача Юлии Кузьменко, которая была арестована ранее.

Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года по пути на работу. Подозреваемыми по его делу проходят пять человек. Кроме Кузьменко и Антоненко, это ранее взятая под стражу военная медсестра Яна Дугарь, а также супруги-доброврольцы Инна и Владислав Грищенко.

О задержании фигурантов уголовного дела об убийстве Шеремета сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков 12 декабря.