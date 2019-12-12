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Убийство Павла Шеремета ,  
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Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета

Дестабилизация ситуации на Украине является основной версией убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «112 Украина».

«Следствие рассматривало четыре версии... Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — сказал Коваль.

В числе других рассматриваемых версий — бытовые и межличностные конфликты и профессиональная деятельность журналиста. Также журналист мог быть убит, потому что его перепутали с другой жертвой, отметил замглавы ведомства.

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Чем известен Павел Шеремет

По его словам, «дело Шеремета» изучали следователи Федерального бюро расследований (ФБР) США.  «Было произведено более 800 выемок документов и информации, допрошено 3 тыс. человек, отработано 577 томов дела», — сказал Коваль.

Он также отметил, что подозреваемыми по делу об убийстве Шеремета проходят пять человек. В их числе есть и известные на Украине люди. В частности, это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, ее сожитель музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко. Коваль подтвердил, что на них удалось выйти после изучения других, на первый взгляд не связанных между собой преступлений. Автомобиль Шеремета был подорван бомбой, схожей с использованной при другом покушении, добавил  замглавы Нацполициии.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов, причастных к убийству Шеремета, назвав это событие важным шагом к полному раскрытию дела. Он отметил, что вскоре суд должен назначить подозреваемым меру пресечения.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, на котором собирался ехать на работу. Данный автомобиль принадлежал редактору издания «Украинская правда» Алене Притуле. 

Теги: Нацполиция Украины, журналист, Павел Шеремет, убийство
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