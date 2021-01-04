Полиция Украины получила данные о возможных заказчиках убийства Шеремета

Павел Шеремет (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Национальная полиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что часть информации была опубликована в интернете. На аудиозаписях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета. В частности, обсуждалось отравление с использованием токсичных веществ, а также подрыв. Также в сообщении сказано, что полиция Украины получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Как пишет Telegram-канал Nexta Live, на аудиозаписи якобы слышен голос экс-главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева. В ноябре белорусские власти внесли основателей Nexta в список лиц, причастных к терроризму.

РБК направил запросы в СК и МИД Белоруссии.