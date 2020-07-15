Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд

Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии, признавшей незаконным предоставление Ирландией налоговых льгот двум «дочкам» Apple

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Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.

В 2016 году Еврокомиссия признала, что власти Ирландии незаконно предоставили двум «дочкам» Apple — Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) — налоговые льготы, что позволило тем резко сократить выплаты по налогу на прибыль и сэкономить €13 млрд. В результате Apple, по мнению Еврокомиссии, получила значительное преимущество над другими компаниями. Члены Евросоюза не имеют права предоставлять налоговые льготы отдельным компаниям, если они недоступны другим, заявила в 2016 году еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Однако Европейский суд с выводами Еврокомиссии не согласился и ее решение аннулировал.

«Суд отменил оспариваемое решение, так как Еврокомиссии не удалось доказать в соответствии с правовыми стандартами наличие преимуществ <...> Согласно решению суда, Комиссия пришла к неверному выводу о том, что ASI и AOE получили избирательное экономическое преимущество и, таким образом, поддержку со стороны государства», — говорится в сообщении пресс-службы Европейского суда.