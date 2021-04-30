Аксенов заявил о росте туристического потока в Крым на 38,6%

Фото: Георгий Абашвили / РБК

В первые четыре месяца 2021 года Крым принял более 1 млн туристов — на 38,6% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Facebook.

«По данным Министерства курортов и туризма республики, за январь—апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 миллиона туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года», — написал Аксенов. По его словам, в мае Крым готов принять еще более 1 млн туристов.

Большая часть отдыхающих прибыла в Крым на автомобиле или автобусе — 65%. Авиасообщением прибыли 28%, по железной дороге — 5% и менее 2% — через украинскую границу на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

«На сегодняшний день в нашем регионе работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил глава республики. Более 5000 сотрудников санаторно-курортной отрасли сделали прививку от коронавируса, отметил Аксенов.