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Аксенов заявил о росте туристического потока в Крым на 38,6%

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

В первые четыре месяца 2021 года Крым принял более 1 млн туристов — на 38,6% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Facebook.

«По данным Министерства курортов и туризма республики, за январь—апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 миллиона туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года», — написал Аксенов. По его словам, в мае Крым готов принять еще более 1 млн туристов.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Большая часть отдыхающих прибыла в Крым на автомобиле или автобусе — 65%. Авиасообщением прибыли 28%, по железной дороге — 5% и менее 2% — через украинскую границу на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

«На сегодняшний день в нашем регионе работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил глава республики. Более 5000 сотрудников санаторно-курортной отрасли сделали прививку от коронавируса, отметил Аксенов.

В канун туристического сезона и после закрытия границ с Турцией в Крыму выросли цены на туры и номера в отелях. В регионе это объяснили ажиотажем и опровергли утверждение о картельном сговоре. С ситуацией поручила разобраться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В начале апреля крымское издание ForPost написало, что стоимость размещения в отелях полуострова поднялась на 30%. «Если раньше апартаменты, например, в Ялте за сутки стоили 5 тысяч рублей, то с 1 по 5 мая (за четыре ночи) просят 72 тысячи. «Люкс» в гостевом доме стоил в сезон 15 тысяч, а сейчас за четыре ночи нужно будет отдать 80 тысяч рублей», — передает издание слова вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещала разобраться с необоснованным ростом цен на курортах. Ведомство направило соответствующие запросы в отели и гостиницы.

Сергей Аксенов Крым туризм
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