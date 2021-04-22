«Аэрофлот» будет летать в Крым «практически каждый час»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» в июне увеличит количество рейсов из Москвы в Крым, самолеты из Шереметьево в аэропорт в Симферополе будут летать 14 раз в день, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться практически каждый час», — следует из сообщения пресс-службы.

В «Аэрофлоте» добавили, что расписание будет дополнено рейсами, которые будет осуществлять по код-шеринговому соглашению с дочерней авиакомпанией «Россия».

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК заявил, что авиакомпания в связи с закрытием зарубежных направлений из-за коронавирусных ограничений решила перенаправить до 25% парка на полеты на юг России. По его словам, это выгоднее для компании, чем простой авиапарка «на бетоне».