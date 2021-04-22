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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» будет летать в Крым «практически каждый час»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» в июне увеличит количество рейсов из Москвы в Крым, самолеты из Шереметьево в аэропорт в Симферополе будут летать 14 раз в день, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться практически каждый час», — следует из сообщения пресс-службы.

В «Аэрофлоте» добавили, что расписание будет дополнено рейсами, которые будет осуществлять по код-шеринговому соглашению с дочерней авиакомпанией «Россия».

«Аэрофлот» перенаправит до четверти самолетов на черноморские курорты
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью РБК заявил, что авиакомпания в связи с закрытием зарубежных направлений из-за коронавирусных ограничений решила перенаправить до 25% парка на полеты на юг России. По его словам, это выгоднее для компании, чем простой авиапарка «на бетоне».

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила об ограничении полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничения не касаются только двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов.

Кроме того, на этот же срок был введен запрет полетов в Танзанию — оттуда, по данным властей, россияне, помимо коронавируса, привозят малярию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Аэрофлот Крым авиарейсы Симферополь
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Бизнес
Россия ограничила полеты в Турцию и закрыла авиасообщение с Танзанией
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