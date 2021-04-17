В Крыму объяснили рост цен на отдых в регионе

В Крыму нет картельного сговора отельеров, а рост цен на туры вызван ажиотажем на летний отдых на полуострове. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает «РИА Новости».

«Картельного сговора отельеров (в Крыму) нет, рост цен произошел не во всех гостиницах. Там, где цены подняли, обосновывают это различными доводами, в том числе ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда», — пояснила Ковитиди.

При этом сенатор отметила, что у крымских властей есть понимание, что проживание в отелях должно быть доступно людям.

Ковитиди также сказала, что в 2020 году, после снятия ограничений, Крым за полгода посетили 6,3 млн туристов. В 2021 году в республике ожидается приток более 7 млн отдыхающих, добавила сенатор.