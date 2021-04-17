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В Крыму объяснили рост цен на отдых в регионе

В Крыму нет картельного сговора отельеров, а рост цен на туры вызван ажиотажем на летний отдых на полуострове. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает «РИА Новости».

«Картельного сговора отельеров (в Крыму) нет, рост цен произошел не во всех гостиницах. Там, где цены подняли, обосновывают это различными доводами, в том числе ажиотажным спросом на летний отдых в Крыму и заблаговременным бронированием существенной части номерного фонда», — пояснила Ковитиди.

Туроператоры сравнили цены на курортах России после ограничений с Турцией
Общество
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

При этом сенатор отметила, что у крымских властей есть понимание, что проживание в отелях должно быть доступно людям.

Ковитиди также сказала, что в 2020 году, после снятия ограничений, Крым за полгода посетили 6,3 млн туристов. В 2021 году в республике ожидается приток более 7 млн отдыхающих, добавила сенатор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой России проконтролировать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. В пример ситуации с подорожанием туров Матвиенко привела публикацию, в которой говорится, что сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе «все включено».

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«Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц. Давайте дадим поручение комитету, чтобы вместе с ФАС эту тему держали на контроле», — добавила Матвиенко (цитата по ТАСС).

В начале местное издание ForPost писало, что стоимость размещения в отелях Крыма поднялась на 30%. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков спрогнозировал очередное повышение цен на конец весны и начало лета.

Крым рост цен отдых
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