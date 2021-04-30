Кремль допустил посредничество Путина в решении спора Бишкека и Душанбе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готов выступить в роли посредника в разрешении конфликтной ситуации между Киргизией и Таджикистаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие — конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами», — сказал он.

Песков добавил, что президент России уже неоднократно неоднократно и эффективно демонстрировал свою посредническую роль.

28 апреля на киргизско-таджикской границе произошел конфликт между местными жителями. Тогда таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на столбе рядом с пунктом распределения воды «Головной», который обе страны считают своей территорией.