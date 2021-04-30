Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания оперштаба.

«По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании», — сказали там.

В Росавиации уточнили, что всего с 15 апреля было выполнено 322 вывозных рейса и перевезено 73,2 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, а перевезено более 63 тыс. пассажиров.

В течение мая будет выполнено еще 111 вывозных рейсов и возвращено порядка 21,5 тыс. россиян.