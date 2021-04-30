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Пандемия коронавируса ,  
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Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания оперштаба.

«По данным Ростуризма, туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании», — сказали там.

В Росавиации уточнили, что всего с 15 апреля было выполнено 322 вывозных рейса и перевезено 73,2 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, а перевезено более 63 тыс. пассажиров.

В течение мая будет выполнено еще 111 вывозных рейсов и возвращено порядка 21,5 тыс. россиян.

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С 15 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Танзанией и Турцией. Причиной стало ухудшение в странах ситуации с коронавирусом. Исключения были сделаны только для вывозных рейсов, а также для сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Тогда Ростуризм сообщал, что в Турции по путевкам от туроператоров отдыхают около 50 тыс. россиян, в Танзании — примерно 4 тыс.

В АТОР ожидали, что все организованные российские туристы из Турции и Танзании вернутся до 1 мая. «По нашим оценкам, в период с 15 апреля до 1 мая <...> все находящиеся там туристы будут вывезены», — сказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

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Ранее Росавиация сообщила о завершении вывоза российских туристов из Танзании. Так, с 15 по 27 апреля из страны были вывезены 4,1 тыс. пассажиров 12 рейсами.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Танзания Турция Ростуризм Росавиация вывоз туристов авиаперелеты
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