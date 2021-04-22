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В АТОР назвали сроки возвращения туристов из Турции и Танзании

Фото: Jean-Michel Labat / AUSCAPE / ТАСС
Фото: Jean-Michel Labat / AUSCAPE / ТАСС

Все организованные российские туристы вернутся из Турции и Танзании до 1 мая. Об этом на брифинге сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Трансляция велась на YouTube.

«По нашим оценкам, в период с 15 апреля до 1 мая <...> все находящиеся там туристы будут вывезены», — сказала она.

Ломидзе добавила, что в Турции находятся более 50 тыс. российских туристов, а в Танзании — около 6 тыс. «На данный момент мы не видим серьезных проблем (с вывозом туристов. — РБК), все происходит в плановом режиме», — подытожила она.

Минтранс обоснует компенсацию перевозчикам за ограничение рейсов в Турцию
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Россия ввела ограничения на полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Причинами этого являются резкий рост числа заразившихся в республике и широкое распространение новых штаммов коронавируса, сообщила тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова. Теперь перелеты между Москвой и Стамбулом будут осуществлять дважды в неделю только две авиакомпании. Это «Аэрофлот» с рейсами по вторникам и пятницам, а также Turkish Airlines — по понедельникам и пятницам.

17 апреля при Росавиации создали штаб по вывозу туристов из Турции. В ведомстве также заявили о возвращении домой вывозными рейсами примерно 41,1 тыс. россиян в период с 15 по 18 апреля.

Позже Минтранс сообщил, что обоснует необходимость компенсации перевозчикам за ограничение рейсов в Турцию. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня», — сказали там.

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