Авиакомпании завершили вывоз российских туристов из Танзании

Авиакомпании завершили вывоз из Танзании российских туристов, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.

«Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена», — говорится в сообщении. К 15 по 27 апреля из страны вывезли 4,1 тыс. пассажиров. Для этого было совершено 12 рейсов.

С 15 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Танзанией. Причиной стало ухудшение в стране ситуации с коронавирусом. Авиакомпании не будут осуществлять полеты в Танзанию по 1 июня. Одновременно авиасообщение было приостановлено и с Турцией.

Другая причина ограничения полетов в Танзанию — возвращение в Россию туристов, зараженных малярией. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году таких случаев было 11. С начала этого года были зафиксированы два случая заболевания малярией. Оба — с тяжелым течением.