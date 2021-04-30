Греция продлила разрешение на въезд 4 тыс. россиян до середины мая

Фото: Marios Lolos / XinHua / Global Look Press

Греция продлила до 14 мая действие решения еженедельно пускать в страну не более 4 тыс. россиян. Об этом сообщается в «Правительственной газете».

Они смогут прибывать лишь в аэропорты Афин, Салоников, Ираклиона, Корфу, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Ханьи.

В сообщении говорится о запрете на въезд в Грецию граждан из третьих стран. Исключение составляют жители России, Руанды, Сингапура, Сербии, США, Таиланда, ОАЭ, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи и Австралии.

Прибывшие в Грецию должны будут сдать тест на коронавирус. До его результатов туристам следует самоизолироваться по месту их пребывания.