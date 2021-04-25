Греция отменила обязательный карантин для привитых от COVID-19 россиян

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Об этом сообщается в официальной газете правительства Греции.

Также Греция продлила до 3 мая ограничение на въезд 4 тыс. россиян в неделю. Однако теперь въезжать разрешено через девять аэропортов страны, а не через три, как было ранее.

Уточняется, что новые меры будут действовать с 26 апреля до 06:00 3 мая (время совпадает с московским). Граждане России смогут въехать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников, Ираклиона (остров Крит), островов Керкира (Корфу), Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и города Ханья (остров Крит).

Жители России должны предоставить отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. В случае наличия прививок от коронавируса при пересечении границы нужно предоставить свидетельство о вакцинации на английском языке.