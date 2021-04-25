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Пандемия коронавируса ,  
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Греция отменила обязательный карантин для привитых от COVID-19 россиян

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации. Об этом сообщается в официальной газете правительства Греции.

Также Греция продлила до 3 мая ограничение на въезд 4 тыс. россиян в неделю. Однако теперь въезжать разрешено через девять аэропортов страны, а не через три, как было ранее.

Уточняется, что новые меры будут действовать с 26 апреля до 06:00 3 мая (время совпадает с московским). Граждане России смогут въехать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников, Ираклиона (остров Крит), островов Керкира (Корфу), Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и города Ханья (остров Крит).

Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю
Общество
Фото:Milos Bicanski / Getty Images

Жители России должны предоставить отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. В случае наличия прививок от коронавируса при пересечении границы нужно предоставить свидетельство о вакцинации на английском языке.

При этом даже при наличии свидетельства о вакцинации россиянам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР. Также прибывающие в Грецию обхаяны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте, указав свои контактные данные в Греции.

Помимо этого, по прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания до тех пор, пока не получит результат анализа.

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В сентябре впервые с начала пандемии власти Греции разрешили въезд россиянам, установив лимит 500 человек в неделю. С 22 марта власти увеличили эту квоту до 4 тыс. человек в неделю.

Ранее сообщалось, что с 14 мая власти Греции планируют открыть массовый въезд в страну иностранных туристов, не дожидаясь координированного решения Евросоюза. С этой даты должно прекратить действовать и ограничение на прибытие в страну россиян.

Греция коронавирус туризм
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