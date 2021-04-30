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Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 13

Число погибших во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает «АКИpress» со ссылкой на Минздрав Киргизии.

По информации агентства, всего в результате конфликта пострадали 134 человека. Из них 25 человек специальным бортом доставили в Бишкек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести и «относительно удовлетворительное».

Ранее сообщалось о трех погибших. Среди них, по данным Минздрава, была тринадцатилетняя девочка, которая скончалась по дороге в больницу.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Видео
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Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля со стычки местных жителей. Она произошла после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на спорной территории.

На следующий день в конфликт вмешались военные двух стран, началась перестрелка. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе войск.

Позже прокуратура Киргизии начала досудебное производство по ст. 380 УК страны (преступление против мира). Ведомство обвинило Таджикистан в военной агрессии, а также в нарушении международных договоров и соглашений.

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