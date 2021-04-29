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«Магнит» заявил о росте прибыли за год на 158,8%

«Магнит» MGNT ₽5 096,5 -2,48% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Чистая прибыль торговой сети «Магнит» за первый квартал 2021 года (январь—март) выросла на 158,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Чистая прибыль увеличилась на 158,8% год к году и составила 10,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 162 б. п., до 2,7%», — уточняется в сообщении.

«Магнит» сменит название своей сети крупнейших магазинов
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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Общая выручка «Магнита» выросла на 5,8% год к году, до 397,9 млрд руб. Чистая розничная выручка сети увеличилась на 6,3% год к году. Она составила 387,9 млрд руб. Сопоставимые продажи поднялись на 4,1%, на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%.

Валовая рентабельность составила 23,4% — рост на 74 базисных пункта год к году. Как указала компания, в частности, на это повлияли улучшение коммерческих условий и снижение потерь. Показатель EBITDA составил 27,7 млрд руб. Рост рентабельности по EBITDA на 91 б. п. год к году, до 7,0%, обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности и жестким контролем затрат.

Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

За первый квартал 2020-го российский ретейлер открыл 336 магазинов. Их общее число достигло 21 900 точек. Таким образом, общая торговая площадь сети увеличилась на 4,5% год к году и составила 7 606 тыс. кв. м.

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В первом квартале 2020 года «Магнит» впервые за пять лет обогнал своего главного конкурента X5 Retail Group по темпам роста выручки. Тогда общая выручка «Магнита» выросла на 18,5% год к году, до 376 млрд руб., чистая розничная выручка за этот период увеличилась на 17,6% и составила 364,8 млрд руб.

«Магнит» рост прибыли
Материалы по теме
«Магнит» впервые за 5 лет обогнал X5 Retail Group по темпам роста выручки
Бизнес
Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов
Бизнес
«Магнит» сменит название своей сети крупнейших магазинов
Бизнес
РБК
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