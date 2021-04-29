«Магнит» заявил о росте прибыли за год на 158,8%

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Чистая прибыль торговой сети «Магнит» за первый квартал 2021 года (январь—март) выросла на 158,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Чистая прибыль увеличилась на 158,8% год к году и составила 10,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли выросла на 162 б. п., до 2,7%», — уточняется в сообщении.

Общая выручка «Магнита» выросла на 5,8% год к году, до 397,9 млрд руб. Чистая розничная выручка сети увеличилась на 6,3% год к году. Она составила 387,9 млрд руб. Сопоставимые продажи поднялись на 4,1%, на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%.

Валовая рентабельность составила 23,4% — рост на 74 базисных пункта год к году. Как указала компания, в частности, на это повлияли улучшение коммерческих условий и снижение потерь. Показатель EBITDA составил 27,7 млрд руб. Рост рентабельности по EBITDA на 91 б. п. год к году, до 7,0%, обусловлен сильной динамикой валовой рентабельности и жестким контролем затрат.