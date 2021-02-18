«Магнит» сменит название своей сети крупнейших магазинов

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Второй по обороту российский ретейлер «Магнит» объявил о смене бренда самого крупного формата — одноименных суперсторов. В рамках репозиционирования магазинов большого формата компания выбрала для них бренд «Магнит Экстра», сообщил ретейлер в презентации для участников дня инвесторов.

Суперсторы — крупные магазины в черте города со средней торговой площадью 3 560 кв. м, средним чеком 694 руб. и ассортиментом около 25 550 товарных наименований. Этот формат сети в 2019 году пришел на смену классическим гипермаркетам «Магнит» (более 5 тыс. кв. м). Сегодня сеть насчитывает 133 магазина.

«Магнит Экстра» проведет редизайн отдельных суперсторов под индивидуальную тематику. Так, компания уже протестировала «космический» магазин в Самаре и «кубанский» в Санкт-Петербурге. Тематические зоны компания создает с компаниями-производителями товаров повседневного спроса. В торговой матрице магазинов планируется повышать долю сезонного ассортимента. В структуре ассортимента суперсторов преобладают бакалейные товары (49%), еще 43% приходится на свежие продовольственные позиции, оставшиеся 8% — на непродовольственные товары.

В презентации также указано, что в рамках стратегии до 2025 года «Магнит» планирует открывать в год 1–1,5 тыс. «магазинов у дома», 750–1000 магазинов косметики и 5–15 супермаркетов и суперсторов. Сегодня компания — крупнейший в России ретейлер по числу магазинов, под ее управлением на конец 2020 года находилось 21 564 магазина.