Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов

Во втором квартале 2020 года «Магнит» удержал лидерство среди российских продовольственных ретейлеров по темпам роста продаж. Обойти главного конкурента ему впервые за пять лет удалось в январе—марте

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Выручка второго по обороту ретейлера России «Магнита» в апреле—июне 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее выросла на 13,7% и составила 387,3 млрд руб. Чистая розничная выручка во втором квартале выросла на 13,9%, до 379,2 млрд руб., сообщил ретейлер в отчете.

Сопоставимые продажи (точек, проработавших более года) в этот период увеличились на 7,2% благодаря росту среднего чека на 24,7% и на фоне падения покупательского трафика на 14%.

«Магнит» второй квартал подряд подтверждает улучшение операционных результатов компании: темпы роста его выручки выше, чем у конкурентов — публичных продовольственных ретейлеров России.

Ранее свои предварительные операционные результаты раскрыл его главный конкурент — X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») (.pdf). Во втором квартале лидер российского ретейла нарастил чистую розничную выручку год к году на 13,2%, до 492,9 млрд руб. Рост сопоставимых продаж за тот же период составил 4,3%. Основной вклад в рост показателя также внесло увеличение среднего чека на 26,1% при снижении трафика на 17,2%.