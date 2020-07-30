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Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов

Во втором квартале 2020 года «Магнит» удержал лидерство среди российских продовольственных ретейлеров по темпам роста продаж. Обойти главного конкурента ему впервые за пять лет удалось в январе—марте
Магнит MGNT ₽4 685,5 -0,27% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 812,5 -0,95% Купить
Лента LNTA ₽224,3 -2,9% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Выручка второго по обороту ретейлера России «Магнита» в апреле—июне 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее выросла на 13,7% и составила 387,3 млрд руб. Чистая розничная выручка во втором квартале выросла на 13,9%, до 379,2 млрд руб., сообщил ретейлер в отчете.

Сопоставимые продажи (точек, проработавших более года) в этот период увеличились на 7,2% благодаря росту среднего чека на 24,7% и на фоне падения покупательского трафика на 14%.

«Магнит» второй квартал подряд подтверждает улучшение операционных результатов компании: темпы роста его выручки выше, чем у конкурентов — публичных продовольственных ретейлеров России.

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Общество
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Ранее свои предварительные операционные результаты раскрыл его главный конкурент — X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») (.pdf). Во втором квартале лидер российского ретейла нарастил чистую розничную выручку год к году на 13,2%, до 492,9 млрд руб. Рост сопоставимых продаж за тот же период составил 4,3%. Основной вклад в рост показателя также внесло увеличение среднего чека на 26,1% при снижении трафика на 17,2%.

За тот же период год к году выручка сети «Лента» выросла на 10,8% и составила 100,2 млрд руб. Продажи ГК «О'Кей» в то же время выросли на 6,1%, до 41,9 млрд руб. Сопоставимые продажи ретейлеров увеличились на 10,1% и 7,4% соответственно.

Продажи всех публичных игроков растут быстрее инфляции, которая в апреле—июне была на уровне 3,2%.

Обойти X5 по темпам роста выручки «Магниту» удалось впервые за пять лет в первом квартале 2020 года.

В отчете «Магнит» сообщил об удвоении чистой прибыли во втором квартале — показатель вырос на 101,5%, до 12,8 млрд руб. EBITDA увеличился на 25,3%, до 30,5 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 7,9% против 7,1% годом ранее.

«Во втором квартале мы достигли существенных улучшений во всех направлениях деятельности, они поддержали сильный рост выручки с начала года. В июле рост LFL-выручки (сопоставимых продаж. — РБК) продолжает ускоряться, что делает его вторым сильнейшим месяцем после марта», — прокомментировал генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг, слова которого процитированы в релизе компании.

Также в «Магните» отмечают, что уже с апреля не наблюдают ажиотажного роста спроса в каких-либо продуктовых категориях, а также закупок впрок. Из-за режима самоизоляции потребители реже ходили в магазины, старались делать покупки в одной точке и отдавали предпочтение федеральным розничным сетям. А после закупок сухих и непродовольственных товаров в марте 2020 покупатели увеличили спрос на свежие продукты, особенно фрукты и овощи.

Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы»
Бизнес
<p>Ян Дюннинг</p>

Из-за ограничений, вызванных пандемией, ретейлер снизил прогноз насчет открытия магазинов в 2020 году: «Магнит» рассчитывает открыть порядка 600 точек (с учетом закрытых ранее), в том числе около 150 «магазинов у дома» и 480 магазинов косметики, говорится в сообщении компании. Ранее планировалось открыть 250 «магазинов у дома» и 1,1 тысячи магазинов косметики. Всего по состоянию на 30 июня 2020 года общее количество точек сети составило 20 894.

Автор: Анна Левинская
Теги: X5 Retail Group, Лента, "О'Кей", «Магнит»
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