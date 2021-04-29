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Песков назвал четыре чувства из-за действий Чехии и Болгарии

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Недружественные действия Чехии и Болгарии вызывают у Москвы неприятные чувства, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», передает «Интерфакс».

«Действия Праги и Софии вызывают раздражение, сожаление, непонимание, желание увидеть какие-то перемены в этой шизофренической позиции», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что обвинения, выдвинутые властями этих стран в адрес России, не имеют под собой никакой основы и являются ложными.

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